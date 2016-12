Jennifer Lopez, sexy milf nel thriller erotico "The Boy Next Door"

12:09 - Curve mozzafiato e sex appeal da vendere per Jennifer Lopez, protagonista del thriller erotico "The Boy Next Door" in uscita negli Usa il 23 gennaio. Nei panni di un'insegnante separata, vive una storia di sesso con un suo studente ma ben presto le notti di passione si trasformano in un incubo. In attesa di vederla sul grande schermo - il film arriverà in Italia il 14 maggio - la Lopez regala uno shooting a tinte hot per il magazine "Complex".

Spiata tra le mura di casa dall'obiettivo del fotografo Steven Gomillion, l'attrice e popstar latina confeziona scatti 'rubati' che la rendono ancora più intrigante. In "The Boy Next Door" interpreta Claire, un'insegnante separata che intreccia una storia di sesso con uno studente suo vicino di casa (Ryan Guzman). Ma la passione del giovane amante si trasforma ben presto in un'ossessione, che la trascina in un incubo.



"Il mio personaggio attraversa un momento di crisi nella sua vita. Tutti noi abbiamo avuto dei momenti come questi - ha spiega Jennifer - La sua relazione si sta sgretolando ed è sull'orlo del divorzio, la sua vita sta cambiando. Si sente vulnerabile e non sa quello che vuole davvero".



Un'esperienza che la Lopez conosce da vicino, avendo ben tre divorzi alle spalle, e che ha dovuto rivivere anche sul set: "Ogni ruolo è sempre una sfida, ma la cosa strana è che sono proprio i ruoli che senti più vicini a te quelli più complicati da interpretare".