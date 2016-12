Jennifer Lopez, sexy e scatenata a Miami per Hillary Clinton

Con un mega show al Bayfront Park di Miami Jennifer Lopez ha deciso di sostenere la candidatura di Hillary Clinton alle presidenziali statunitensi. La pop star si è esibita offrendo dal vivo i suoi successi più celebri. Alla fine del concerto l'ex first lady si è presentata sul palco per invitare i presenti a votare. Sul palco anche Marc Antony, ex marito di JLo, di cui si vocifera un ritorno di fiamma.