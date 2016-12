23 aprile 2015 Jennifer Lopez, ritorno di fiamma con il toyboy Casper Smart La cantante è stata fotografata all'uscita di un ristorante di Los Angeles insieme al ballerino con il quale ha fatto coppia fissa dal 2011 al 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

15:54 - Jennifer Lopez e Casper Smart fotografati di nuovo insieme e l'ipotesi di un riavvicinamento, dopo la rottura di un anno fa, prende sempre più consistenza. La coppia non conferma i rumors, ma è stata paparazzata all'uscita del ristorante Madeo di West Hollywood. Abito da sera elegante, con scollatura vertiginosa, per JLo, che al fianco del suo (ex) fidanzato non ha saputo trattenere un sorriso rivelatore.

Jennifer Lopez pare essere tornata felice e a farla sorridere sembra sia il ritorno di fiamma con il toyboy Casper Smart, con il quale ha cenato a Los Angeles dopo essere stata negli studi di American Idol, il talent al quale partecipa in veste di giudice.



E proprio dietro le quinte dello show televisivo, i due sarebbero stati sorpresi a baciarsi appassionatamente qualche settimana fa. Il ballerino è stato avvistato sul set del programma anche in un'altra occasione. Inoltre, pare che la coppia abbia approfittato della Pasqua per concedersi una vacanza in Messico, dove sarebbe volata in compagnia di Emma e Max, i gemelli che la Lopez ha avuto dall'ex marito Marc Anthony.



Una storia piena di alti e bassi quella tra la cantante e il suo toyboy (Smart ha 18 anni in meno della 45enne JLo), insieme dal 2011 fino all'anno scorso, quando la relazione si era interrotta dopo il presunto tradimento del ballerino con la transessuale Sofia Vissa.



Ora i momenti bui sembrano essere passati per la Lopez e lo si evince anche dall'ultimo post pubblicato su Instagram. Ultimamente restia a condividere foto o contenuti privati, pochi giorni fa, JLo ha invece scritto: “Quando il tuo cuore è puro e vero, Dio fa in modo che tutto giri in tuo favore”.