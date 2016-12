Jennifer Lopez, 'mammina' bollente sulla spiaggia di Miami

L'estate è già iniziata per Jennifer Lopez , che a Miami Beach si è crogiolata al sole in compagnia di un'amica. Dopo il successo del suo ultimo singolo " Ain't Your Mama " (estratto dal nuovo disco che uscirà a fine anno), la mammina sexy del pop si è goduta il meritato riposo in bikini bianco e pareo gitano. Ma dov'è è finito il toy boy Casper Smart? Dopo tanti alti e bassi, ora la relazione sembra procedere a gonfie vele lontano dai riflettori.

Quarantasette anni e due figli, J.Lo si è concessa una fuga dai numerosi impegni per ritagliarsi un po' di tempo solo per se stessa. A casa la aspettano i gemelli Max e Emme (8 anni), avuti dall'ex marito Marc Anthony, a cui non fa mai mancare coccole e attenzioni.



Proprio per tenere la famiglia unita, la Lopez ha provato per molto tempo a far funzionare il suo matrimonio, naufragato poi definitivamente nel 2011. "Quando è finita non è stato facile, non è stato il sogno che avevo sperato - aveva dichiarato in un'intervista a W Magazine - Ma Marc è il padre dei miei figli e devo lavorare duro per far andare le cose bene. Questo è il lavoro più duro per me".