Jennifer Lopez e Marc Anthony ritorno di fiamma? Lui divorzia per la terza volta

Quel bacio galeotto durante la serata dei Latin Grammy il mese scorso pare abbia avuto conseguenze immediate. Marc Anthony , 48 anni, ex marito storico di Jennifer Lopez si è separato dalla sua terza moglie, Shannon de Lima, sposata solo due anni fa. E adesso il rumor su un ritorno di fiamma con J.Lo si fa sempre più insistente per la gioia dei fan.

Per il latin lover si tratta del terzo divorzio. Anche la Lopez si è dichiarata single, dopo la fine della sua love story con il ballerino Casper Smart. Tutto sembrerebbe quindi giocare a loro favore. J.Lo e Marc Anthony sono stati per 7 anni marito e moglie e si sono separati quattro anni fa. Pronti a tornare insieme? Solo voci per il momento. Quel che è certo è che i due sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per i due figli Emme Maribel Muñiz e Maximilian David Muñiz. Del futuro non v'è certezza!