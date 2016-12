Jennifer Lopez dice addio al toyboy Casper Smart

Dopo 5 anni di alti e bassi, dunque, la liaison tra la star 47enne e il ballerino è giunta al capolinea. Secondo una fonte vicina alla coppia che ha parlato a People, i due si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti. Sembra che sia stata proprio Jennifer a voler troncare la relazione. L'ultima volta che Casper Smart e la famosa compagna sono stati immortalati insieme, risale allo scorso 15 agosto, a Las Vegas, per lo show "All I Have" della popstar.