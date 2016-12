6 ottobre 2014 Jennifer Lopez, décolleté perfetto a 45 anni La cantante si mantiene in forma e durante un servizio fotografico e l'altro mostra le sue grazie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:39 - Sport, alimentazione sana con pochissimi carboidrati e vita serena. Jennifer Lopez a 45 anni mostra un fisico invidiabile. I paparazzi hanno pizzicato la popstar durante uno shooting fotografico per il talent show "American Idol" dove è giudice. Décolleté mozzafiato e fisico in gran forma. JLo non ha nulla da invidiare alle più giovani agguerrite concorrenti.