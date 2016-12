Jennifer Lopez, curve esplosive in costume da bagno

Jennifer Lopez esplosiva in sexy costume da bagno sulla copertina del magazine "Us Weekly", che le fa capitanare il numero dedicato ai corpi vip più in forma. "Mi sento sexy, giovane e qualche volta anche carina", dice JLo , che, a 45 anni conserva un corpo stupendo e si dichiara single, nonostante ultimamente sia apparsa più volte in pubblico in compagnia dell'ex fidanzato Casper Smart : "Essere single è una cosa buona: non devi rendere conto a nessuno".

Nonostante le numerose uscite con l'ex toy boy, Jennifer Lopez continua a dirsi single e felice di non aver un compagno al suo fianco: "Quando sei single puoi fare quello che vuoi, anche se io non credo di darmi alla pazza gioia”, dice la cantante e attrice, attualmente impegnata in televisione in qualità di giudice di American Idol.



Tra le nuove attività intraprese dall'eclettica artista, c'è la creazione di una linea di integratori alimentari per il fitness, realizzati su misura per le donne e venduti per corrispondenza. Prodotti di cui JLo sembra proprio non avere bisogno, con le curve perfette che si ritrova. Il segreto, però, per la Lopez non è nel corpo, ma nella testa: "Non sono una modella alta un metro e ottanta e non indosso una XXS... Credo che tutto derivi dall'essere concentrati su se stessi: solo cercando di dare il meglio di sé si può avere una forma perfetta"