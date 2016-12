Jennifer Lawrence, svolta salutista: stop all'alcol per disintossicarsi

A soli ventisei anni Jennifer Lawrence è l’attrice più pagata di Hollywood, ma è anche una party girl scatenata. Da pochi mesi però avrebbe cambiato totalmente abitudini, abbandonando alcol e cibo spazzatura. Sarebbero stati i genitori a convincere la star a stare alla larga da vizi e eccessi per conservarsi in splendida forma e mantenere intatta la sua reputazione di brava ragazza.

A riferire del cambio di vita dell'attrice di "The Hunger Games" è il quotidiano The Record. Secondo un insider del giornale: "Prima che partisse per il Canada a giugno, i suoi le hanno parlato a lungo. Non vogliono che si faccia una brutta fama. Da allora è in totale disintossicazione".



La diva si concederebbe ogni tanto qualche "passo falso", ma sarebbe diventata "quasi vegana". "Adesso va in palestra, fa delle lunghe passeggiate e ha rinunciato alle maratone di alcol a cui aveva abituato tutti nell'ultimo periodo" ha aggiunto la fonte riferendosi ancora al premio Oscar.