Jennifer Lawrence, paura in volo: illesa dopo un atterraggio di emergenza

Attimi di terrore in volo per Jennifer Lawrence, costretta ad un atterraggio di emergenza con il suo aereo privato per un doppio guasto al motore. A quanto riporta "E! News" l'attrice premio Oscar stava rientrando dal Kentucky, dove vive la sua famiglia, ma a 31mila piedi di altezza le cose si sono messe male. Il pilota ha quindi dovuto effettuare una manovra d'emergenza ed è poi atterrato a Buffalo (New York).