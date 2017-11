Jennifer Lawrence e le molestie: "Punita per essermi ribellata"

Tra le molte attrici che hanno pagato lo scotto per essersi ribellate alle molestie dei potenti di Hollywood c'è anche il premio Oscar Jennifer Lawrence . Intervistata da "Hollywood Reporter", la 27enne ha infatti confessato di essere stata minacciata per non aver assecondato le richieste di un regista : "Per questo sono stata punita e ho avuto paura che non mi avrebbe più chiamata nessuno. Ha messo a repentaglio il mio lavoro e la mia carriera".

Il magazine ha dedicato la copertina alle dive che si sono rifiutate di scendere a compromessi e per questo sono state etichettate come "difficili". Oltre alla Lawrence sulla cover compaiono anche Emma Stone, Jessica Chastain, Allison Janney, Saoirse Ronan e la cantautrice Mary J. Blige.



"Mi hanno detto che ero ingestibile, che ero un incubo" ha continuato la Lawrence "Penso che molte persone non si facciano avanti per paura di non lavorare più. Devi avere la forza di dire 'Questo è sbagliato' e avere vicino qualcuno che faccia qualcosa, invece di qualcuno che ti dica 'E' sbagliato? Bene, sei licenziata'".



Una battaglia che secondo la Lawrence non riguarda solo il mondo dello spettacolo: "C'è il pregiudizio che queste cose avvengano solo nell'industria dell'intrattenimento, ma non è così. Ci sono gli stessi abusi sessuali nel resto del mondo, in qualunque ambiente di lavoro. Fortunatamente adesso ne abbiamo iniziato a parlare"