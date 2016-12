Jennifer Lawrence e Amy Schumer, "Uptown Girls" scatenate per Billy Joel

Billy Joel in trionfo al Wrigley Field di Chicago con due ballerine di eccezione. Le attrici Jennifer Lawrence ed Amy Schumer hanno infatti raggiunto il cantante sul palco per scatenarsi al ritmo di "Uptown Girl". Le due sono salite sul pianoforte a coda di Joel per ballare a piedi nudi impazzite di gioia come due vere fan. La loro "esibizione" poi ha fatto il giro dei social.