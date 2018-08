Doveva essere una tranquilla escursione in kayak nella baia di Stoccolma, in Svezia , ma per Jennifer Garner e la figlia Violet, 12 anni (avuta da Ben Affleck ) si è trasformata in una disavventura.L'attrice ha perso l'orientamento e non è stata più in grado di tornare indietro. A trarle in salvo il noleggiatore: "Did I get us lost in a kayak? Yes", scrive la Garner sui social raccontando la vicenda: "Mi sono persa? Sì"...

"Did we paddle as hard as we could for 100 hours and end up in a shipping lane? I’m afraid so. Did we have to be rescued? Yup". Ironizzando sull'avventura l'attrice mostra una bella foto fatta alla partenza dal noleggio kayak al tramonto e scrive: "Abbiamo pagaiato più forte che potevamo per 100 ore? Temo di sì. Hanno dovuto salvarci? Si..."



Sul profilo Instagram del noleggio kayak poi ecco lo scatto del giovane "salvatore" e il racconto: " Mattias, uno tra i campioni del team di kayak Långholmen, ha ricevuto una chiamata da Jennifer Garner una sera, era dispersa nelle acque di Stoccolma con sua figlia in un kayak doppio. Mattias ha preso un kayak e ha iniziato a cercarle. Fortunatamente le ha trovati non troppo lontano ed è stato in grado di guidarle di nuovo al noleggio... " Che avventura!