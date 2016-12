Jennifer Aniston in lutto, morta la madre: l'aveva rivista nei giorni scorsi dopo 5 anni di lontananza

E' morta a 79 anni, dopo una lunga malattia, Nancy Dow , madre di Jennifer Aniston . E' stata la stessa attrice, insieme al fratello John, a dare la notizia chiedendo "rispetto per la privacy della famiglia in questo momento di dolore". Jennifer e la madre avevano avuto in passato forti constrasti e si erano viste il 12 maggio, per la prima volta dopo 5 anni .

Secondo quanto riportato dal magazine "In Touch Weekly", il riavvicinamento sarebbe stato proprio dovuto alla consapevolezza che le condizioni della donna erano ormai disperate. La Aniston avrebbe così voluto incontrare la madre un'ultima volta, nonostante i rapporti difficili che le avevano separate in passato.



L'attrice aveva spiegato che a dividerle era stato soprattutto l'atteggiamento molto critico della madre nei suoi confronti. "Era stata una modella ed era bellissima. Cosa che io non sono mai stata" aveva raccontato Jennifer, aggiungendo che la madre "portava molto rancore, anche per cose che trovavo meschine". Ma a far precipitare le cose è stato, nel 1999, un libro scritto dalla donna nel quale aveva raccontato dettagli della vita e degli amori della figlia.