Jennifer Aniston contro i social network: "Sono una perdita di tempo"

Jennifer Aniston ha bollato i social media come "distrazione" e "perdita di tempo". L'attrice è una delle poche star che non ha un account su Twitter o su Instagram. A mantenere vivi il rapporto con i fan ci pensa suo marito, Justin Theroux. "Penso che sia davvero una perdita di tempo dedicarsi a pubblicare tutti questi post. Non fa proprio per me", ha detto l'attrice di "...e alla fine arriva Polly".