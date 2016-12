23 gennaio 2015 Jennifer Aniston: "Basta parlare di Brad Pitt! E con Theroux, faccio del mio meglio" L'attrice è apparsa sulla copertina di "The Hollywoord Reporter" con gambe nude e senza peli sulla lingua Tweet google 0 Invia ad un amico

12:21 - Jennifer Aniston sfoggia gambe invidiabili sulla copertina a lei dedicata dal magazine “The Hollywood Reporter”. Smaltita la delusione per la mancata candidatura all'Oscar per la sua interpretazione in “Cake”, la Aniston, pur mostrando un po' di insofferenza, nell'intervista parla di matrimonio e maternità. Senza risparmiarsi nemmeno in merito al rapporto con l'ex marito Brad Pitt.

“Non ci sentiamo tutti i giorni. Ma non possiamo che augurarci il meglio l'un l'altra" - dice l'attrice, che aveva divorziato dal collega nel 2005 dopo 5 anni di matrimonio. “Nessuno dei due ha fatto qualcosa di sbagliato. Semplicemente, a volte certe cose succedono. Vorrei che il mondo la smettesse con queste stronzate da soap-opera”, dice schietta la Aniston, che mostra disagio anche quando le viene chiesto della possibilità di sposarsi di nuovo e mettere su famiglia con il compagno Justin Theroux. “Chissà se succederà – riflette la Aniston – Noi stiamo facendo del nostro meglio”.



Theroux, attore nella serie televisiva "The Leftlovers", le è accanto dal 2011 e l'ha conquistata “con il suo umorismo”. “E' facile stargli vicino – afferma la Aniston - Quando l'ho incontrato mi sono sentita subito a mio agio, proprio come quando sono con tutti i miei amici gay”. Uno strano complimento da fare a un fidanzato.