Jennifer Aniston, abbraccio in topless con il suo... parrucchiere

09:58 - Jennifer Aniston negli Anni Novanta impose a tutte le adolescenti il mitico taglio "alla Rachel", medio e scalato sopra le spalle, e da allora non ha più abbandonato quella pettinatura portafortuna. Su "Allure" ha posato in topless avvinghiata all'autore del suo successo: il muscoloso e tatuatissimo hairstylist Chris McMillan. Mentre lui l'abbraccia teneramente, lei lancia uno sguardo soddisfatto all'obiettivo come a dire: "E' solo mio!".

Chissà se il compagno Justin Theroux sarà geloso della loro affettuosa amicizia, che dura ormai da più di vent'anni. Il gossip vuole la coppia di Hollywood sempre ad un passo dall'altare, dalla rottura o in dolce attesa; ma l'attrice non si lascia influenzare e tira dritto per la sua strada.



"Su di me si dice continuamente che sono troppo concentrata su me stessa e sulla mia carriera. Che non voglio diventare madre e di quanto sia egoista per questo motivo - si è sfogata la Aniston - Non mi sembra giusto essere svilita come donna solo perché non ho procreato. Puoi anche non aver fatto uscire un bambino dalla tua vagina, ma questo non vuol dire che non puoi essere materna con i cani, con gli amici o con i figli degli amici".