Jem e le Holograms, svelato il trailer del film ispirato al cartone animato

L'attrice interpreta il produttore discografico Erica Raymond, mentre è Aubrey Peeples, già apparsa nella serie tv musicale Nashville, a vestire i panni di Jerrica Benton, alias Jem. Jerrica è una ragazzina orfana che vive con la zia Bailey (Molly Ringwald) e che diventa un fenomeno musicale grazie al web: un video pubblicato in rete dalla sorella Kimber (Stefanie Scott) diventa virale e consente a Jem e le Holograms - che sono la stessa Kimber e le amiche Aja (Hayley Kiyoko) e Shana (Aurora Perrineau) - di ottenere un contratto discografico. Il repentino successo, le conseguenze della fama sulla vita e le relazioni di Jem, con le amiche di sempre e Rio (Ryan Guzman), il ragazzo di cui si innamora, sono raccontate nella pellicola, diretta da Jon M. Chu, già regista del film documentario su Justin Bieber, Never say never.