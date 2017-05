Jeff Goldblum, da "Jurassic Park" agli... hot dog

Nell'attesa di tornare a fare da "pranzo" ai dinosauri in " Jurassic World 2 ", nei panni del matematico Ian Malcolm, Jeff Goldblum ha servito hot-dog e panini gratis ai cittadini di Sydney. L'attore si è infatti messo al volante (e ai fornelli) di un camioncino chiamato "Chef Goldblum's Jazzy Snags" per una trovata pubblicitaria che è anche un indizio sul suo prossimo progetto lavorativo. Cosa starà bollendo in pentola?

"In questo momento sto lavorando ad un progetto su cui devo mantenere il massimo riserbo, ma c'è un nesso tematico con questo" ha dichiarato all'edizione australiana del The Daily Telegraph "Ho fatto una piccola ricerca sui lavori che potrebbero diventare il mio mestiere. Mi piace il cibo, mi interessa molto. Ma dovete aspettare...". Che abbia in cantiere l'apertura di un ristorante che serva come piatto forte salamelle di brontosauro?