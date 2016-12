Jeeg Robot, Claudio Santamaria canta la sigla del cartone animato

In esclusiva per Tgcom24 il videoclip ufficiale di Claudio Santamaria che rivisita la sigla dell'anime "Jeeg Robot d'acciaio". L'attore è il protagonista del film " Lo chiamavano Jeeg Robot ", che uscirà nelle sale italiane il 25 febbraio. La colonna sonora sarà distribuita da RTI Music e la cover cantata da Santamaria è presente come traccia audio nei titoli di coda del film.

Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria) entra in contatto con una sostanza radioattiva e in seguito ad un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia (Ilenia Pastorelli), convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio.