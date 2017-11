JazzMi, via alla seconda edizione: Milano capitale del jazz con 150 appuntamenti in 10 giorni

Appassionati di jazz a 360° a raccolta. 150 appuntamenti (con 500 musicisti coinvolti) in 10 giorni. Succede a Milano dal 2 al 12 novembre per la seconda edizione di JAZZMI . Oltre alla musica anche tanto altro: libri, film, mostre, incontri con gli artisti, masterclass e narrazioni. Tra gli ospiti nomi leggendari come Lee Konitz, Paolo Fresu, Bill Frisell, Mulatu Astatke, Brad Mehldau, Jan Garbarek, Sun Ra Arkestra.

Triennale Teatro dell’Arte e Blue Note saranno i punti nevralgici del festival. Alla Triennale si esibiranno tra gli altri: Bill Frisell, Shabaka & The Ancestors, Lee Konitz, Nells Cline, Donny McCaslin, Rob Mazurek & Jeff Parker, Gianluca Petrella, XamVolo. Al Blue Note saranno protagonisti tra gli altri Stacey Kent, Al Di Meola, Mike Stern & Dave Weckl Band, Joe Lovano Classic Quartet, Maria Gadù.



Spazio anche a due grandi firme del panorama italiano, come Stefano Bollani e Paolo Fresu: il primo con una serata inedita interamente dedicata a Milano, il secondo accompagnato da Daniele Di Bonaventura, con un concerto dedicato al Laudario di Cortona, la più antica collezione di musica italiana.



Tante altre, come dicevamo, le sedi di quest'anno di JazzMi. Il Teatro dal Verme vedrà esibirsi il pianista Brad Mehldau con Chris Thile, esponente della musica roots americana. Il Conservatorio ospiterà il pianista canadese Chilly Gonzales & Kaiser Quartett, già applaudito a Milano in occasione della sua esibizione a Piano City 2017, e il sassofonista Jan Garbarek, in compagnia del percussionista Trilok Gurtu. Santeria Social Club ospiterà Sun Ra Arkestra e Binker & Moses, all’Alcatraz sono attesi i De La Soul, capostipiti del movimento hip hop e della black music moderna, Laura Mvula, regina del R’n’B e del soul contemporaneo, e Mulatu Astatke con il suo ensemble africano.



Allo Spirit de Milan ci saranno gli italiani Chicago Stompers con Lino Patruno, al Masada il trio Thumbscrew (con Mary Halvarson appena insignita di un Grammy), a Mare Culturale Urbano il live della pianista francese Eve Risser, mentre BASE Milano sarà infiammata dalla festa swing degli Electric Swing Circus e dall'ensemble Abraham Inc. di David Krakauer, Fred Wesley & SoCALLED.