Jay Z rilancia Tidal, star della musica entrano in società con il rapper

15:06 - Jay Z è la mente, gli altri big della musica, le braccia che sostengono il progetto "Tidal", la piattaforma di distribuzione di musica e video in streaming che mira a fare concorrenza a Spotify e agli altri servizi simili. Acquistata all'inizio dell'anno dal rapper marito di Beyoncé, "Tidal" conta una ventina di nuovi importanti soci, da Madonna a Kanye West. Gli artisti si sono ritrovati a New York per presentare il nuovo progetto.

Tidal era nato lo scorso ottobre, ma dopo aver comprato il servizio, Jay Z, cantante e produttore musicale, ha deciso di cambiarne la formula: il nuovo abbonamento parte da una base di 10 dollari al mese e prevede anche un'opzione "alta fedeltà" a 20 dollari, che garantisce una migliore qualità del suono.



Vantaggi anche per gli artisti. L'obiettivo del progetto è quello di "ridare" valore alla musica, offrendo ai musicisti che decidono di farne parte royalty maggiori rispetto a servizi simili che offrono musica in streaming anche gratis col supporto della pubblicità. “Gli artisti faranno più soldi? Certo, assolutamente – ha spiegato Jay Z - La linea di fondo è: meno profitti per tutto quello che ruota intorno e più soldi per gli artisti".



Tra i co-proprietari di Tidal ci sono anche i Daft Punk, Alicia Keys, Jack White, Nicki Minaj, Rihanna, Calvin Harris, Chris Martin e ovviamente Beyoncé. Secondo il blog del Wall Street Journal, il progetto avrebbe raccolto anche il favore di Taylor Swift che mesi fa aveva deciso di non rendere più disponibili i suoi brani su Spotify. Quest'ultimo ha circa 60 milioni di utenti (15 milioni per la versione premium). Tidal al momento ha circa 17mila utenti, tutti a pagamento, ma rappresenta un investimento di sicuro valore, dato che negli Stati Uniti i ricavi generati dalla musica in streaming hanno superato quelli delle vendite di cd.