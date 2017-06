Jay-Z, esce il nuovo album "4:44": dieci canzoni e molti riferimenti a Beyoncé

In modo particolare, è la canzone che ha dato il titolo all'album a confidare alcuni aspetti del suo rapporto con la cantante americana: il rapper si scusa con lei per essere stato un "donnaiolo", e spiega che la nascita dei due gemelli gli avrebbe fatto "mettere la testa a posto". Fa riferimento, inoltre, a una serie di aborti - di cui aveva già parlato in una sua precedente canzone, Glory, e ricorda i suoi alti e bassi nella relazione con la moglie. Presente, in ultimo, anche la figura della figlia Blue Ivy, citata dal rapper con affetto paterno.