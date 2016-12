Javier Bardem star nel reboot di "Frankenstein"

Secondo Variety, Javier Bardem sarebbe alle trattative finali per interpretare la creatura assemblata dal dottor Victor Frankenstein nel remake del mitico "Frankenstein". Il Premio Oscar sarebbe il nuovo divo della saga del Monster Universe ideato dalla Universal, attualmente in fase di sviluppo, e composto già da Tom Cruise e Russell Crowe, protagonisti in "The Mummy", e Johnny Depp, star per "L'Uomo invisibile".