Jason Moran e Robert Glasper, un duo alla scoperta della storia del jazz

10:55 - Nuovo appuntamento d'eccezione domenica 16 novembre, alle 11, con "Aperitivo in concerto". Sul palco del teatro Manzoni di Milano si esibirà il duo di stelle del pianoforte jazz composta da Jason Moran e Robert Glasper. La loro sarà un'appassionante esplorazione della grande storia del jazz partendo dall'espressività contemporanea. Per il duo si tratta della prima tappa italiana.

Sia Jason Moran che Robert Glasper sono, infatti, profondi conoscitori delle vicende stilistiche della musica afro-americana e nel contempo attenti a recepire gli stimoli e gli umori del presente. Il primo si è affermato con un approccio estremamente innovativo e avventuroso, ma in cui il rapporto con la tradizione del piano jazz, da Fats Waller a James P. Johnson, è imprescindibile; il secondo ha raggiunto il successo con uno sperimentale connubio fra hip hop, blues, soul e jazz che gli ha permesso di vincere un Grammy Award.



Con tali capacità, i due artisti si uniscono per dare vita ad un'affascinante rilettura del passato, con risultati che sono certamente spettacolari ma, ancora di più, sanno offrire una visione della propria tradizione interamente rivolta al futuro. Tutto ciò attraverso trascinanti brani originali e personali interpretazioni di pagine di Albert Ammons, Andrew Hill, Thelonious Monk, Ornette Coleman, Herbie Hancock, in una sofisticata rivisitazione della tradizione del pianismo stride.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

fax 02 795674

info@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it