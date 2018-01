Jared Leto torna con un nuovo singolo e tre date live in Italia

A 4 anni di distanza dall'ultimo disco " Love, Lust, Faith and Dreams ", i Thirty Seconds to Mars - capitanati dall'attore premio Oscar Jared Leto - pubblicano il nuovo singolo " Dangerous Night ". Già il brano "Walk on Water" ha riportato la band americana nelle radio e nelle classifiche di tutto il mondo. Le due canzoni faranno parte del nuovo album di Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic previsto per quest'anno. Annunciata la terza tappa del tour in Italia.

Il video di "Walk on Water" è un assaggio del documentario "A Day in the Life of America" girato tutto in un solo giorno, il 4 luglio 2017, in tutti i 50 Stati Americani oltre a Washington DC e Puerto Rico da 92 crew professioniste grazie alla collaborazione di 10 mila fan. Diretto da Jared, rappresenta un unico e storico ritratto dell’America in un solo giorno. I Thirty Seconds to Mars incoraggiano le persone a continuare lo scambio iniziato con il documentario continuando a postare foto e testi sui social media utilizzando l’Hashtag #WhatAmericaMeansToMe.

IL TOUR - Partirà l’11 marzo da Colonia il tour europeo della band che farà tappa anche in Italia con tre date. Dopo il sold out dei primi due appuntamenti - il 16 marzo al Palalottomatica di Roma, il 17 marzo all’Unipol Arena di Bologna - è stato annunciato il concerto di Milano che si terrà l'8 settembre in occasione della prima edizione del Milano Rocks.