Janet Jackson interrompe il tour: "Avrò una famiglia"

Janet Jackson presto mamma? Avvolto nel mistero l'annuncio della cantante tramite un video sui social, in cui dice aver sospeso tutti gli impegni in programma del suo "Unbreakable Tour" "per un improvviso cambiamento" che le impedisce di continuare. Senza dire di essere incinta, ha precisato: "Mio marito ed io stiamo costruendo la nostra famiglia, e quindi devo rimandare alcune date del tour.."