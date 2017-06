Jamiroquai, Jay Kay operato alla spina dorsale: "Devo rimandare i concerti"

Nuovo stop per il cantante dei Jamiroquai Jay Kay, che dopo l'ernia nel disco si è dovuto sottoporre ad una seconda operazione alla spina dorsale. Il frontaman ha annunciato via Facebook lo slittamento dei concerti di Londra, previsti per la fine di giugno: "So che potrei mai dare il 125% dell'energia che ho bisogno di dare a voi, fantastico pubblico, per un super show" "

I fan che avevano acquistato i biglietti per le date del 23 e 24 giugno dovranno quindi aspettare qualche altro mese prima di vedere il loro idolo. Via social la band ha infatti comunicato che i live alla 02 Arena sono rimandati al 3 e 6 dicembre.



"E' con grande dispiacere che devo di nuovo deludere le persone, a causa dei continui problemi alla schiena. Non mi sono mai sentito così frustato da una situazione come mi sento adesso. Dopo due operazione sono lievemente più attivo - continuato - Sono orgoglioso e mi si spezza il cuore spostare questi live e chiedere pazienza al pubblico. voglio ringraziare tutti per i messaggi di supporto, non riesco a credere quanto siate carini. Un migliaia di grazie".