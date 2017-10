Jamie Foxx è pronto per interpretare Mike Tyson nel biopic sull'ex-pugile

Jamie Foxx è (quasi) pronto per interpretare Mike Tyson nel biopic dedicato all'ex-pugile americano. Secondo una fonte anonima del Sun, l'attore e cantante americano "ha sostenuto in palestra un paio di sessioni insieme al suo allenatore prima di accettare il ruolo nel film. E' stato grande nel tirare i pugni, ma con lo sparring non è andata così bene". Per quanto riguarda la regia, alcune voci danno come probabile la presenza di Martin Scorsese .

Vincitore nel 2005 dell'Oscar al migliore attore per aver magistralmente interpretato Ray Charles nel film "Ray", l'attore e cantante 49enne ha accettato di interpretare nel nuovo film il campione dei pesi massimi, anche se - sempre secondo la fonte - "sa che deve migliorare se vuole vestire i panni di Mike Tyson".



In ogni caso, "Mike sa che il sogno di Jamie Foxx è quello di interpretare lui, hanno parlato molto del lavoro in palestra e può accompagnarlo nella preparazione. L'unico problema è che se si misurano nello sparring e Mike lo colpisce, Jamie potrebbe non fare mai più film". L'ex-pugile, in riferimento al suo biopic, ha commentato: "A tante persone non piacerà ciò che ho fatto nella mia vita".



La storia personale dell'ex-pugile, infatti, è costellata di episodi controversi, tra cui l'arresto per guida sotto l'effetto di alcol e possesso di cocaina nel dicembre 2006, i ripetuti morsi alle orecchie di Evander Holyfield durante il match del 1997, nonché il carcere dal 1992 al 1995 per la violenza sessuale all'allora diciottenne Desiree Washington.