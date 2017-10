James Woods annuncia l'addio al cinema

L'attore è un noto conservatore che per sua stessa ammissione ha avuto difficoltà a lavorare a Hollywood a causa delle sue posizioni politiche. Ma la decisione di lasciare non ha niente a che fare con la politica. Woods ha ottenuto il primo successo quando ha recitato da protagonista in Videodrome di David Cronenberg (1983), un ruolo che ha permesso all'attore di affermarsi come interprete carismatico. Indimenticabile la sua interpretazione di Max in C'era una volta in America (1984). Negli anni novanta ha partecipato a film come Casinò di Martin Scorsese e Gli intrighi del potere - Nixon diretto da Oliver Stone. Da ricordare l'interpretazione del padre in Il giardino delle vergini suicide (1999) di Sofia Coppola. Woods ha spesso svolto il ruolo di doppiatore in film o serie tv.