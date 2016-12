James Franco, nudo integrale su Instagram

11:59 - Nuova provocazione per il bad-boy di Hollywood James Franco, che questa volta ha regalato un nudo integrale su Instagram per promuovere "The Interview", che uscirà il 10 ottobre. Al suo fianco Seth Rogen, l'altro protagonista del film, anche lui senza vestiti. "Io e Seth tra i cespugli, nudi e insieme" ha commentato a margine dello scatto hard che, per evitare la censura, è stato pixelato nella zona delle parti intime.

Nella commedia Franco e Rogen interpretano un produttore televisivo e un presentatore di talk show che riescono ad ottenere un'intervista con il dittatore nord-coreano Kim Jong-un. I due vengono però contattati dalla Cia, che ordina loro di uccidere il leader.



"The Interview" ha scatenato un vero caso politico. In occasione del lancio del trailer, infatti, l'agenzia stampa Korean Central News Agency ha minacciato Washington: "I criminali che si fanno gioco del nostro leader e i loro crimini contro la Corea saranno puniti secondo la legge, ovunque essi siano nel mondo". Parole che sembrano non aver per niente intimorito la produzione, che ha anzi deciso di anticipare l'uscita in sala del film, inizialmente prevista per il 25 dicembre.