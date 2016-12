James Bond, svelate le statue di cera dei 6 mitici 007

Da Sean Connery a George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig . Una reunion così non si era mai vista. Gli 007 ci sono tutti...ma rigorosamente di cera. Il museo Madame Tussauds di Berlino li ha riuniti e per tre mesi saranno disponibili ad incontrare i fan di James Bond, che vorranno farsi un selfie con ognuno di loro.

Ogni statua di cera indossa il classico abito "di scena": camicia bianca, giacca e pantaloni neri e papillon. Lazenby, Moore e Connery incrociano le braccia e impugnano la pistola nella tipica posa alla James Bond, Craig, Brosnan e Dalton hanno invece una postura più rilassata e disinvolta.



Alcune curiosità su di loro? Venti artisti hanno lavorato alla creazione delle sei spie più famose del mondo. Valore di ogni singola statua: 200 mila euro. Per rendere perfettamente la tonalità della pelle sono state impiegate cento strati di colore e solo per fissare i capelli ci sono volute sei settimane a statua.



"James Bond è un film cult", dice Sandra Schmalzried, General Managerin del Madame Tussauds di Berlino: "E sia che si parli di Bond o di Spectre noi li abbiamo tutti qui...".

Sean Connery fu il primo attore ad impersonare 007 e restò al comando per ben sei film. George Lazenby è stato l'unico James Bond non inglese bensì australiano. Ma chi restò più a lungo nel ruolo della spia Bond fu Roger Moore: 7 anni. E poi ci sono Timothy Dalton, 007 senza scrupoli e poco propenso a scendere a compromessi. Pierce Brosnan, divertente e ricco di humor e Daniel Craig di “Casino Royal” (2006) e “Spectre” (2015), l'ultimo James Bond. Per ora.