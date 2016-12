21 dicembre 2014 James Bond in black? Il prossimo 007 potrebbe essere nero Da una mail privata del vice presidente della Sony Pictures Entertainment resa pubblica dopo un attacco hacker trapela che il ruolo dell'agente più famoso del mondo potrebbe essere affidato all'attore Idris Elba Tweet google 0 Invia ad un amico

10:10 - Uno 007 nero, forse già dal prossimo film su James Bond. Se ne parla da un po', ma questa volta potrebbe essere quella buona. Il ruolo dell'agente segreto più famoso del mondo potrebbe essere affidato presto all'attore di colore Idris Elba. E quanto svelano i media americani citando una email del vice presidente della Sony Pictures Entertainment, fatta trapelare dopo il cyber-attacco nei confronti della multinazionale.

L'attore britannico sarebbe quindi il primo nella lizza per interpretare il prossimo James Bond, dopo 'Spectre' in corso di produzione con Daniel Craig protagonista. Secondo il Daily Beast, il dirigente Amy Pascal avrebbe inviato una mail a Elizabeth Cantillon, ex presidente della Columbia Pictures, che distribuisce i film su 007, scrivendo: "Idris dovrebbe essere il prossimo Bond". In seguiti agli attacchi degli hacker molti documenti privati di Sony sono stati "pubblicati" e fra questi anche alcune mail tra Pascal e il produttore Scott Rudin.