James Bond, Daniel Craig è lo 007 che va più in "bianco"

Non c'è James Bond senza bond girl. E in 61 anni i nostri 007 ne hanno spezzati di cuori. L'Economist ha stilato una classifica in cui al primo posto, tra gli agenti playboy, si piazza George Lazenby (tre donne in un solo film), seguito da Roger Moore (18 in 7 pellicole), Sean Connery che ha amato 15 donne in 6 film, Pierce Brosnan (9 fanciulle in 4 film), Timothy Dalton (4 in 2 pellicole) e ultimo Daniel Craig, il più ubriacone, con 7 conquiste in 4 film.