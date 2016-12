James Bond, a Daniel Craig offerti 150 milioni di dollari per tornare sul set ma lui si fa pregare

Continuano a piovere offerte milionarie a Daniel Craig per tornare a ricoprire i panni di James Bond . Se in passato erano circolate voci di una proposta di 90 milioni di dollari per due film, adesso secondo il sito della rivista Radar , la Sony avrebbe messo sul piatto ben 150 milioni . Dal canto suo l'attore - che dopo " Spectre " aveva detto di essere stufo e che quello sarebbe stato il suo ultimo film - si fa pregare.

I produttori però insistono e non vogliono rinunciare all'agente segreto di Sua Maestà. Secondo una fonte, infatti, Craig ha giocato bene le sue carte, alzando il proprio valore: "Tutti sanno quanto i dirigenti lo adorino e l'idea di perderlo in un momento talmente cruciale per la franchise non è un'opzione".