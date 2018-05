Jada Pinkett Smith: "Porto il turbante perché perdo i capelli..."

"Il momento peggiore è stato quando nella doccia ho notato per la prima volta che stavo perdendo manciate di capelli. Oh mio Dio diventerò calva, ho pensato... ". Così Jada Pinkett Smith, attrice e moglie di Will Smith confessa durante la terza puntata di “Red Table Talk” , format pubblicato su Facebook, di aver scoperto di soffrire di alopecia: "Adesso spesso porto un turbante... mi sento una regina".

Al tavolo con lei per la chat "Red Table Talk", anche la madre Adrienne Canfield Norris e la figlia Willow Smith. Nella terza puntata le tre donne hanno parlato del corpo che cambia e di come accettare i cambiamenti. “In molti mi chiedono perché indosso il turbante, è perché perdo i capelli”, ha ammesso l’attrice spiegando poi come nonostante i molti esami medici effettuati, nessuno sia stato in grado di trovare la causa della sua alopecia e di come un ruolo determinante potrebbe averlo avuto lo stress. "Quando i miei capelli sono avvolti nel turbante, mi sento una regina", ha detto: "L’accettazione è stata la soluzione, il pensare che esistono cose molto peggiori al mondo".