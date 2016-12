6 novembre 2014 Jada Pinkett Smith: "Che sexy Will! Mi fotografa mentre dormo" L'attrice ha scoperto la curiosa abitudine del marito e ha deciso di condividere via Facebook uno degli scatti, dove la si vede a letto nuda di schiena Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - La bella addormentata. E' Jada Pinkett Smith secondo il marito Will, che non esita a scattare foto alla moglie quando questa sta dormendo. Lei non solo non si è arrabbiata ma ha trovato la cosa talmente "sexy" da decidere di condividere via Facebook uno scatto che la riprende nuda di schiena a letto. Chissà come saranno le foto che sono rimaste private...

Evidentemente la coppia, sposata dal 1997, trova ancora modi per stuzzicarsi. La Pinkett Smith, 43 anni, ha scritto su Facebook di aver scoperto "il segreto più sexy. Mio marito mi scatta delle foto mentre dormo. Ne ha un'intera serie che mi ha mostrato e mi è molto piaciuto dare un'occhiata a come mi vede con i suoi occhi".



Le è piaciuto talmente che non ha potuto fare a meno di condividere una di queste foto. Particolarmente sexy. Visto che Jada dorme evidentemente nuda anche se non si vede più della sua schiena. "La vita è arte. La vita è bellezza" conclude lei nel post. Tutto vero. Con soggetti come lei è anche più facile.