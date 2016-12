3 marzo 2015 Jada Pinkett: "Mi eccita vedere mio marito Will Smith fare sesso con le altre nei film" La confessione dell'attrice alla prima del film "Focus", in cui l'attore regala scene hot con la sexy Margot Robbie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:55 - Quando vede il marito fare sesso con un'altra, Jada Pinkett si eccita. Certo, si tratta solo di finzione, considerato che Will Smith lo fa per lavoro nei suoi film. Ma la bella mogliettina, alla prima del film "Focus", in cui l'attore regala scene hot con la sexy Margot Robbie, ha ammesso che dopo vent'anni di matrimonio "è un bel modo voyeuristico di guardare il tuo uomo... lo so, sono un po' strana". Se lo dice lei..

Non la pensa allo stesso modo il marito Smith, che confessa di essere gelosissimo della moglie, star del film "Magic Mike XXL". "La differenza è che nel film di Jada sono tutti nudi - assicura Will - Ed è pieno di attori famosi. Così, ovunque vado incontro un uomo che è stato in mutande insieme a mia moglie".