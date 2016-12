Jacques Rivette, addio al regista della Nouvelle Vague

Amico di Godard, Truffaut, Rohmer, è stato uno degli esponenti delle Nouvelle Vague e storica firma dei Cahiers du Cinema. Tra l'altro, era noto per i suoi film lunghissimi, come l'Amour Fou, del 1969, che dura piu' di quattro ore, o "Out 1: Noli me tangere", ispirato alla Storia dei tredici di Balzac - tra i lungometraggi più lunghi della storia del cinema, la cui versione originale dura dodici ore e quaranta minuti. Rivette si appassionò al cinema già in giovinezza. A diciassette anni dirigeva un cineclub di Rouen. Divenne caporedattore del "Cahiers du cinéma" nel 1963.