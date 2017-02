Jack Nicholson torna sul set per il remake di "Vi presento Toni Erdmann"

Le voci di un suo addio al cinema si rincorrono da tempo ormai, ma Jack Nicholson, che compirà 80 anni il prossimo 22 aprile, non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Almeno per ora. Il tre volte premio Oscar tornerà infatti sul set per il remake di "Vi presento Toni Erdmann", film tedesco che ha debuttato al Festival di Cannes ed è in corsa per gli Academy Awards 2017 come miglior film straniero.

Lo ha riferito una fonte vicina alla produzione, dopo che già Variety lo aveva anticipato pochi giorni fa.



Di recente, Peter Fonda, co-star di Jack Nicholson nel 1969 in "Easy Rider", e suo storico amico, aveva affermato di non voler "parlare per lui, ma ormai Jack ha fatto tanto lavoro, sta bene finanziariamente ed è praticamente in pensione". Lo stesso Nicholson aveva affermato nel 2013 in una intervista al Sun "che il movie business è il business più grande, ma io voglio fare solo film che commuovono le persone, film sulle emozioni, sulla gente".



"Vi presento Toni Erdmann", della regista tedesca Maren Ade, ha ottenuto un notevole successo internazionale dopo la sua 'prima' al Festival di Cannes 2016. Sembrerebbe che Nicholson si sia innamorato della pellicola originale e l'abbia subito proposta a Brad Grey della Paramount Pictures per un remake. E quando una star del calibro di Nicholson “comanda”, la macchina... da presa si mette subito in moto.



Si tratta di una commedia che racconta il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita solo al successo e alla carriera, con il suo eccentrico padre, che fa di tutto per farle tornare il senso dell'umorismo e la leggerezza della vita.

La nuova pellicola conterà sulla produzione di Paramount Pictures e sulla stessa regista come produttore esecutivo. Nicholson avrà il ruolo del padre della protagonista e accanto a lui, in quelli della figlia, ci sarà l'attrice Kristen Wiig.