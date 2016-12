J.Lo torna dall'ex marito Marc Anthony, dopo l'addio a Casper Smart

Dopo la separazione dal toy-boy Casper Smart, Jennifer Lopez si è tuffata tra le braccia dall'ex marito Marc Anthony . Un ritorno di fiamma (per ora solo musicale) avvenuto tra lo stupore di tutti, sul palco del Radio City Music Hall di New York, dove la coppia ha intonato insieme, tra sorrisi complici, la hit spagnoleggiante "No Me Ames".

Dopo l’esibizione che ha mandato in visibilio il pubblico presente, Anthony si è rivolto all’ex moglie chiamandola "Regina". I sospetti che tra la coppia ci sia un riavvicinamento in corsa, risiedono nel post che lo stesso Anthony ha pubblicato poche ore dopo la performance: una foto della coppia con i gemelli nati dalla loro relazione. La coppia è stata sposata per dieci anni prima di dirsi addio.



Se nel privato le cose stanno cambiando, a livello lavorativo Jennifer Lopez continua con i suoi progetti televisivi. E' infatti attualmente impegnata - sia come protagonista che come produttrice – nella serie tv di successo "Shades of Blue", in arrivo in Italia su Premium Crime dal 22 settembre.