J.K. Rowling mette i puntini sulle "i": "Tutti pronunciano male Voldermort"

J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, ha rivelato via Twitter che tutti hanno sempre sbagliato la pronuncia del nome del nemico del maghetto, ovvero di Lord Voldermort. La Rowling ha spiegato che la "T" finale in realtà è muta. Ma lei stessa ha twittato di essere "quasi sicura di essere l'unica a pronunciarlo in questo modo".

In realtà la puntualizzazione della mamma di Harry Potter non è del tutto inedita. Già prina dell'uscita dei film, in alcune interviste aveva spiegato che la lettera finale del nome non andava pronunciata. Appello rimasto inascoltato. La spiegazione della pronuncia è presto fatta: il nome Voldermort fa riferimento al termine francese "mort", che significa morte, e la cui ultima lettera rimane muta.



La questione è stata rilanciata da un follower della Rowling su Twitter che, ascoltata la registrazione delle interviste d'epoca, ha chiesto lumi alla scrittrice. La quale ha confermato la corretta dicitura ribadendo però che in fondo non è grave, e soltanto lei lo pronuncia nel modo corretto.