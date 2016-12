J Balvin, alla conquista del mondo con il reggaeton: "Vi faccio ballare col sorriso"

"Billboard" lo ha definito come il nuovo artista latino di maggior successo degli ultimi anni e permanenza di ben 21 settimane di fila al numero uno della prestigiosa classifica americana lo certifica. Senza considerare che il video di "Ginza" è stato visualizzato in Rete 426 milioni di volte, spazzando via tutti i record di visualizzazioni su Vevo per un video in lingua spagnola. Ha collaborato Ariana Grande, Justin Bieber e i Maroon 5 (e per l'album si parla di Pharrell Williams) ed è un fenomeno social anche al di là della musica: con il suo humour irriverente ha raccolto quasi 30 milioni di follower tra Facebook, Instagram e Twitter. Insomma, tutti sembrano pazzi per J Balvin.



Come stai vivendo questa esplosione di popolarità a livello mondiale?

Sono grato per ogni momento che sto vivendo. Faccio tutto il possibile per tenere i piedi ben piantati per terra. Sono un essere umano e sto vivendo quello era il mio sogno ma so benissimo che può essere anche solo una fase. Ma per adesso è semplicemente fantastico.



Il reggaeton è il genere che ti ha portato tanta fortuna. Qual è il potere di questo tipo di musica?

Intanto è il sentimento che suscita. Il ritmo è contagioso e fa sentire la gente felice, la fa sorridere. Ti trascina, ti fa ballare e per quei minuti non pensi a niente di quelli che possono essere i tuoi problemi. E in tempi come questi non è poco.



Hai in programma un album?

Ci sto già lavorando, anzi, posso dire che è praticamente finito, ci mancano giusto le ultime sessioni. L'intenzione è quella di pubblicarlo per maggio o giugno.



Non solo il pubblico ti apprezza: hai avuto otto nomination per i Billboard Latin Music Awards...

Sono senza parole. E' fantastico che la gente capisca quello che stiamo tentanto di fare, e cioè musica cool.