J-Ax si scusa: "Con Chef Rubio ho usato parole sbagliate"

Dopo la lite a colpi di tweet con Chef Rubio , J-Ax ammette di aver esagerato con quel "Sparati" lanciato verso il rivale che ha suscitato reazioni sul web: "Ieri ho usato parole tristemente sbagliate. Ho sbroccato in modo volgare e inaccettabile". Tutto finito? Non proprio, perché alla fine del messaggio non risparmia una nuova frecciatina: "So che il miglior modo per rispondere a un bullo (che più volte ci ha insultato e provocato prima di ieri) è ignorarlo".

Il "chiarimento necessario" del rapper che nei giorni scorsi ha attaccato il cuoco per difendere Fedez, è arrivato con un lungo tweet: “Ieri purtroppo ho utilizzato parole tristemente sbagliate per combattere la reale frustrazione di leggere continuamente odio rivolto verso la mia direzione. Molti pensano che la popolarità funzioni da scudo, ma le persone sono fragili sempre. Non diventi immune dopo un certo numero di follower o di biglietti venduti. Io sono una vittima di bullismo, come ho scritto e cantato più volte, e dopo aver visto per l’ennesima volta l’ennesimo attacco rivolto verso di noi (per il semplice fatto di esistere!) ho sbroccato in modo volgare e inaccettabile. So che il miglior modo per rispondere a un bullo (che più volte ci ha insultato e provocato prima di ieri) è ignorarlo, ma a volte la frustrazione supera la tua capacità di ragionare lucidamente. La prossima volta conterò fino a 10. Anche perché se continuo a fare gaffe su Twitter potrei rischiare di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti”.