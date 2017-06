J-Ax premiato ai Diversity Media Award 2017

Durante la cerimonia che si è tenuta all'Unicredit Pavilion di Milano, sono stati premiati oltre al rapper, "Perfetti sconosciuti" come miglior film, "Un medico in famiglia" migliore serie tv italiana, "Modern Family" migliore serie straniera, "Stato Civile" miglior programma tv, "Il ruggito del coniglio" miglior programma radio, mentre Smemoranda ha avuto la migliore pubblicità e Lodovica Comello è risultata influencer dell'anno.



A margine della premiazione J-Ax ha commentato il senso della sua partecipazione: "Sono cresciuto apprezzando e rispettando le diversità, a scuola mi hanno insegnato che i diritti sono per tutti: essere qui è un modo per sottolineare anche a chi mi segue che questo è l'atteggiamento giusto e da persone evolute nel 2017". Il rapper ha voluto parlare del tema anche nel suo lavoro: "Nel mio ultimo disco tocco questo argomento nella canzone 'L'uomo col cappello', dove parlando di quando ho sbagliato a farmi la tinta ai capelli dico 'meno male, percè a scuola il giorno dopo ho capito cosa si prova a essere chiamato f....o: è stata una fortuna essere bullizzato, perché ho potuto provare empatia per chi lo è veramente".



Tra gli ospiti della serata Lino Banfi, Javier Zanetti, Gino Strada, Roberto Vecchioni, Paola Turci, Malika Ayane, Oscar Farinetti, Ermal Meta, Syria, Ilenia Lazzarin, Ilaria Dallatana e il sindaco di Milano Beppe Sala.