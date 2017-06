J-Ax, la prima e tenerissima foto con il figlio: "Sono rinato, basta vendette"

Il bimbo è nato il 22 febbraio a Milano e per molto tempo il rapper 44enne e la moglie, la modella Elaina sposata nel 2007, hanno tenuto segreta la notizia per molti giorni. Ora però Ax ha deciso di esternare pubblicamente le sue emozioni: "Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo. Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta. Da oggi voglio smetterla di cibarmi della negatività e di rispondere all'odio con l'odio".

Il rapper pensa all'esempio che vuole dare al figlio e sottolinea di essere cambiato: "D'ora in poi alle pugnalate voglio rispondere con la scudo di un sorriso. Ai tradimenti con il coraggio della fiducia verso gli amici che non mi hanno mai lasciato solo. Come dice Pam Brown, I papà sono uomini normali che l'amore ha trasformato in eroi avventurieri, narratori di storie... e anche cantanti".