J-Ax e Fedez, insieme in tour per la prima volta

J-Ax e Fedez hanno annunciato il loro primo tour insieme. I due rapper si esibiranno nei palasport italiani per promuovere l'album congiunto che uscirà a gennaio, e dal quale è tratta la hit estiva "Vorrei ma non posto", già cinque dischi di platino. Partenza da Torino il prossimo 11 marzo. In programma i loro successi e nuovi brani scritti a quattro mani.