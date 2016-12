J-Ax e Fedez, ecco il nuovo singolo "Assenzio", feat. Stash e Levante

Esce oggi in radio e in digitale “Assenzio”, il nuovo singolo firmato J-Ax & Fedez, feat. Stash , leader e cantante dei The Kolors , e la cantautrice Levante . Il singolo anticipa il nuovo e attesissimo album in uscita per Sony Music a gennaio 2017. Un quartetto del tutto inedito che sorprenderà piacevolmente tutti i fan dei due cantanti. Ascoltatelo con noi.

J-Ax e Fedez hanno scelto di collaborare a questo brano con Stash e Levante, unendo per la prima volta delle realtà musicali differenti. In questa nuova fase creativa, i due artisti vogliono comunicare i propri sentimenti e le proprie sensazioni, dando vita ad uno storytelling più introspettivo. Il risultato è un mix in perfetta armonia, con J-Ax e Fedez in un equilibrio inaspettato tra i due featuring. Il brano è scritto da J-Ax e Fedez e prodotto da Takagi & Ketra, con cui hanno già collaborato per la hit da cinque dischi di platino “Vorrei Ma Non Posto”.



Il video, diretto da Mauro Russo e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, è stato girato a Milano e i due protagonisti, insieme a Stash e Levante, non si incontrano mai, come a sottolineare la difficoltà di comunicazione dei giorni nostri.



J-Ax e Fedez hanno annunciato le date dei live del 2017 che li porteranno, per la prima volta, insieme in tour nei palasport delle più importanti città italiane:

Eccole:

11 Marzo - Torino, Pala Alpitour

13 Marzo - Bologna, Unipol Arena

15 Marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum

18 Marzo - Roma, Palalottomatica

28 Marzo - Napoli, Palapartenope

31 Marzo - Acireale, Pal’Art Hotel

3 Aprile - Reggio Calabria, Palacalafiore

5 Aprile - Bari, Palaflorio 7 Aprile - Padova, Kioene Arena

8 Aprile - Conegliano Zoppas Arena

10 Aprile - Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

11 Aprile - Milano, Mediolanum Forum

16 Aprile - Trieste, PalaTrieste

19 Aprile - Genova, 105 Stadium

21 Aprile - Montichiari (BS), PalaGeorge

22 Aprile - Pesaro, Adriatic Arena