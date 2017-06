J-Ax, all'asta la sua giacca per una fan vittima della valanga di Rigopiano

Era una sua grande fan e per ricordarla J-Ax ha deciso di mettere all'asta una giacca usata da lui e una delle pelli usate dal suo batterista in tour. Una iniziativa benefica per Cecilia Martella, una delle vittime della valanga dell'hotel Rigopiano. A dare la notizia è stato proprio il rapper con un post molto sentito su Facebook. Il ricavato verrà interamente donato all'Ospedale di Atri.