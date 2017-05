Izi, esce "Pizzicato": "Per liberarci dalle mille paure che ci trafiggono"

A distanza di un anno dal suo primo album ufficiale "Fenice" e dopo l'esperienza della pellicola "Zeta", film diretto da Cosimo Alemà che lo ha visto protagonista nel ruolo di Alex, Izi torna con un disco ricco di suggestioni musicali in grado di fondere perfettamente melodie vocali, elettronica, sonorità trap e testi diretti e taglienti.



Un lavoro che evidenzia un particolare raggiungimento di consapevolezza e di maturità da parte del giovane rapper genovese che, partendo dal suo particolare vissuto e con una spontaneità quasi disarmante, fotografa l’evolversi delle relazioni e dei sentimenti che intercorrono nella società odierna, rivelando al contempo un’estrema necessità nell’ affrontare i propri “mostri interiori”, guardandosi allo specchio e analizzando le proprie inclinazioni abituali con l’intento di smascherarsi il più possibile. A "Pizzicato" alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, sia della nuova che della "Old school"; da "Dopo Esco", brano in feat con il grande Fabri Fibra, a "Bad Trip" in feat con Caneda e "Come me" in feat con Enzo Dong, all’interno del nuovo album non manca inoltre la collaborazione con Tedua e Vaz te’ nel singolo “Wild Bandana”.



PIZZICATO INSTORE TOUR

GENOVA – Venerdì 5 Maggio – ore 15:00 La Feltrinelli – Via Ceccardi 16

MILANO – Sabato 6 Maggio – ore 14:30 – Mondadori Megastore – Piazza Duomo 1

COMO – Sabato 6 Maggio – ore 18:00 – Frigerio Dischi – Via Garibaldi 38

STEZZANO (BG) – Domenica 7 Maggio – ore 16:00 – Media World c/o CC Le due torri – Via Guzzanica 62/64

VARESE – Lunedì 8 Maggio – ore 15:00 – Varese dischi – Via Manzoni 3

PADERNO DUGNANO – Lunedì 8 Maggio – ore 18:00 – CC Brianza strada statale 35 dei Giovi

VICENZA – Martedì 9 Maggio – ore 15:00 – Saxophone – Viale Roma 22

MESTRE – Martedì 9 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – CC Le Barche – Piazza XXVIII Ottobre

BOLOGNA – Mercoledì 10 Maggio – ore 17:00 – Mondadori Megastore -Via M. D’ Azeglio 34A

FIRENZE – Giovedì 11 Maggio – ore 15:00 – Firenze – Galleria del disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella

LUCCA – Giovedì 11 Maggio – ore 18:00 – Sky&Stone – Piazza Napoleone 22

ROMA – Venerdì 12 Maggio – ore 15:00 – Discoteca laziale – Via Mamiani 62

LATINA – Venerdì 12 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – Via A. Diaz 10

NAPOLI – Domenica 14 Maggio – ore 15:00 – La Feltrinelli – Stazione Centrale – Piazza Garibaldi

CASERTA – Domenica 14 Maggio – ore 18:00 – Juke Box – Via Cornacchia 10

CASAMASSIMA (BARI) – Lunedì 15 Maggio - ore 15:00 – Media World c/o Auchan Casamassima - Via Noicattaro 2

• BRINDISI – Lunedì 15 Maggio – ore 18:00 – La Feltrinelli – Corso Umberto I 113

• TORINO – Martedì 16 Maggio – ore 15:00 – La Feltrinelli – Stazione di Porta Nuova